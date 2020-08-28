Тина Кароль и всемирно известный американский рэпер Snoop Dogg презентовали совместную песню под названием «Blow your mind» («Взорвать мозг»). Правда, клип из-за карантина решили не снимать, выпустили lyric-video.

Клип на песню Blow your mind опубликовали на Youtube-канале.

Продюсером и аранжировщиком сингла выступил R & B-исполнитель Luca Dayz.

Тина Кароль рассказала «Сніданку з 1+1», что еще год назад подписала контракт с независимым лейблом в Америке: «Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали известны».

По ее словам, сотрудничество со Snoop Dogg получилась довольно спонтанным. Она добавила, что однажды ей позвонил представитель американского лейбла и подтвердил сотрудничество со Snoop Dog.

«Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записать свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка», — рассказала Кароль.

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