Украина полностью готова к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом преидент Владимир Зеленский заявил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает пресс-служба главы государства.

«Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас», – сказал президент.

По словам президента, в настоящее время в Украине ведется работа над увеличением количества коек для инфицированных коронавирусом на случай второй волны эпидемии.

Напомним, 27 августа вступил в силу первый договор, официально заключенный Еврокомиссией от имени государств-членов ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca, на поставку вакцины от COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине от COVID-19, а также осложнений вызванных коронавирусной инфекцией, могут умереть 7 тысяч человек.

А российские ученые из Красногорского завода им. С.А. Зверева представили медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который, по их мнению, способен выявлять в воздухе бактерии, токсины и вирусы, в том числе SARS-CoV-2, который вызывает опасную коронавирусную инфекцию (COVID-19).