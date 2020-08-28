Украина на сегодняшний день может решить вопрос Донбасса тремя путями. Но в случае неудачи, провала Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля над регионом.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Вадим Пристайко, сообщает ЕП.

«А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались», — отметил Пристайко.

По его словам, нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль на Донбассе, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад.

Пристайко уже предлагал это решение президенту Владимиру Зеленскому. А пока, у Украины есть ти варианта: выполнять минские соглашения, но с критериями их работоспособности, добиваться введения миротворцев ООН хотя бы на линию разграничения.

«Чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант — признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе», — считает Пристайко.

По его словам, этот третий вариант похож на то, что делала Западная Германия после войны.

Как мы уже рассказывали ранее, проведение местных выборов на Донбассе в ближайшие два года выыглядит практически невозможным.

В то же время, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период с 27 июля по 27 августа.