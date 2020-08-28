Адаптивный карантин в Украине продлили до ноября. Минимум до 31 октября страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную. При этом ввели жесткие ограничения и для зеленой зоны. Кроме того, Украина закрыла границу на въезд.

Zavtra напоминает, что запрет на въезд действует с 28 августа по 28 сентября.

При этом есть несколько категорий людей, которые смогут приехать в Украину, несмотря на запрет:

родственники первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

территория Украины для них — транзитная, есть документы, подтверждающие выезд в течение 2 суток;

прибывают в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим лицом;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, в Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19. Вчера, 27 августа, были установлены новые антирекорды — по заболеваемости и смертности. Вчера было зафиксировано 2438 новых случаев COVID-19. Умерли — 2451 человек (+48 за прошедшие сутки). Второй день подряд в Украине умирает почти 50 человек.