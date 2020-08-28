В Украине на 2% вырос средний размер заработной платы по сравнению с прошлым месяцем.

Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, это на 2,0% больше по сравнению июнем, когда средняя зарплат составляла 11 579 грн.

Реальная зарплата в Украине с учетом инфляции выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве — 17053 грн, самая низкая — в Черновицкой области — 9 322 грн.

В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере «Финансовая и страховая деятельность» — 20352 грн, самую низкую — «Временное размещение и организация питания» — 5815 грн, где зарплаты за месяц выросли на 11,7%.

Как мы уже рассказывали ранее, работникам патронатных служб Верховной Рады повысили зарплаты. Речь идет о людях, которые занимаются организацией работы парламента, но не имеют статуса чиновника.

А также, в Украине приняли решение о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен. Пересчет зарплат произойдет уже в сентябре.