Успение Пресвятой Богородицы православные отмечают 28 августа. В этот день вспоминают земную кончину Божией Матери. Этот праздник считается одним и 12 главных праздников православной церкви.

Zavtra напоминает, что слово «успение» переводится как смерть или сон перед восшествием на Небеса. Для верующих смерть – это первый шаг ко встрече с Господом. Потому в Успение Пресвятой Богородицы люди не оплакивают смерть Марии, а прославляют ее.

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — что нельзя делать в этот день

Работать, ни в доме, ни на огороде, брать в руки колющие и режущие предметы, варить еду, использовать нож (можно навлечь болезни), разводить в доме огонь, ходить босиком (можно привлечь болезни, а роса символизирует слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир), ссориться с родными и близкими.

Кроме того, девушкам нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Также нельзя надевать старую или неудобную.

Успение Пресвятой Богородицы — народные приметы на 28 августа

Если погода на Успение ясная и погожая – Бабье лето будет прохладным.

Иней на растениях сулит короткую теплую осень и ранние морозы.

Радуга в этот день на небе – осень будет теплая.

Много паутинок – зима будет морозная и малоснежная.

На Успение туман – к большому урожаю грибов и теплу.

Вода в водоемах стоит и не волнуется – осень будет безветренная, зима без метелей.

До Успения не присмотрела жениха – всю зиму в девках ходить.