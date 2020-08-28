Украина решила закрыть свои границы для иностранцев на сутки раньше, что защитить людей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Obozrevаtel. В то же время запрет на въезд ввели в том числе и для недопуска нарушений на границе.

По словам министра, решение ускорить срок введения ограничений на въезд для иностранцев было непростым, оно рассматривалось несколькими министерствами одновременно.

Так, чиновники выразили обеспокоенность, что в период, который был объявлен ранее, будут совершены те или иные правонарушения коррупционного характера.

Например, быстрый въезд на территорию Украины лиц, которые не имеют такого права.

«Поэтому решили ускорить этот процесс и быстрее запустить карантинные ограничения», – отметил Немчинов.

Что касается ситуации с иностранцами, которые уже успели приобрести билеты на 28 августа, но не смогли приехать в Украину, Немчинов назвал это форс-мажором, и с этим нужно смириться.

«Это необходимое условие, которое мы должны обеспечить, чтобы сохранить здоровье не только сограждан, но и людей, которые прилетают в Украину», – подчеркнул министр.

Как мы рассказывали ранее, Украина закрывает границы для въезда иностранцев на период с 28 августа до 28 сентября включительно. Это вызвано ростом количества инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Тем временем, власти Египта и Кипра ужесточили правила въезда для туристов из Украины с 1 сентября.