По состоянию на 28 августа украинца могут посетить 46 стран. При этом сама Украина уже закрыла свои границы для иностранцев.

Zavtra сообщает, в какие страны можно уехать:

Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда.

Напомним, в Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19. Вчера, 27 августа, были установлены новые антирекорды — по заболеваемости и смертности.

В 21 населенном пункте Украины установлен «красный» уровень.