Стало известно, в каких регионах Украины школы не откроются для учеников с 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в населенных пунктах, которые попали в «красную» зону карантина, начало учебного года будет дистанционнм.

В основном 1 сентября пройдет на «удаленке» для школьников из западных регионов

В школы запретили ходить в Ивано-Франковске, Калуше и Коломые, Городенковском, Косовском и Тисменицком районах Ивано-Франковской области.

Также в «красную» зону попали Беляевка и Измаил Одесской области.

В Ровенской области это Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы.

В Тернопольской области — Бережаны и Чертков, Бережанский район. В Черновицкой области — Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.

В этих населенных пунктах учеба будет проходить дистанционно до тех пор, пока эпидем обстановка с коронавирусом не стабилизируется.

Как мы уже рассказывали ранее, 1 сентября все киевские школы начнут учебный год и проведут первые звонки. Учебный процесс претерпит изменений, в частности, детям нужно будет носить маски.

Правда, министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, будет достаточно одной на весь день.

Также министр озвучил противоэпидемические меры, которые должны будут соблюдать в школах с 1 сентября.