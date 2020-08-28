В Житомирской области совершили невероятную находу — были обнаружены 32 монеты, которые были отчеканены еще во времена правления Владимира Великого.

Об этом рассказал научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов на своей странце в Facebook, передает Zavtra.

«Сенсационная находка! Сейчас в Городницы (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты — первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!», — сообщил ученый.

Как сообщается, на найденных серебряных монетах, которые датируются 1000-1019 гг. изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузубец у Святополка.

«Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что при совершенно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию — это находка столетия должна по закону быть передана государству», — рассказал Алферов.

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