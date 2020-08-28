В Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19. Вчера, 27 августа, были установлены новые антирекорды — по заболеваемости и смертности.
В Министерства здравоохранения сообщают, что вчера было зафиксировано 2438 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в нашей стране уже 114 497 случаев заболевания. Выздоровели пока только 55 083 человек (+866 за прошедшие сутки).
Умерли — 2451 человек (+48 за прошедшие сутки). Второй день подряд в Украине умирает почти 50 человек.
Коронавирус в Украине — статистика на 28 августа
Опасная ситуация сложилась в таких регионах:
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Киев,
- Одесская область
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Черновицкая область.
Винницкая обл — 3800 (+64)
Волынская обл — 5320 (+52)
Днепропетровская обл — 2162 (+67)
Донецкая обл — 1318 (+40)
Житомирская обл — 3063 (+65)
Закарпатская обл — 7302 (+77)
Запорожская обл — 1487 (+33)
Ивано-Франковская обл — 8661 (+176)
Кировоградская обл — 790 (10)
Киев — 12719 (+251)
Киевская обл — 5397 (+92)
Львовская обл — 13978 (+215)
Луганская обл — 274 (10)
Николаевская обл — 1077 (+37)
Одесская обл — 6751 (+214)
Полтавская обл — 705 (10)
Ровненская обл — 8921 (+103)
Сумская обл — 1361 (+59)
Тернопольская обл — 5478 (+233)
Харьковская обл — 8444 (+242)
Херсонская обл — 374 (11)
Хмельницкая обл — 2194 (+92)
Черновицкая обл — 9855 (+155)
Черкасская обл — 1390 (+72)
Черниговская обл — 1676 (+58)
Напомним, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Минимум до этой даты страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную. При этом ввели жесткие ограничения и для зеленой зоны. Кроме того, Украина закрыла границу на въезд.