В Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19. Вчера, 27 августа, были установлены новые антирекорды — по заболеваемости и смертности.

В Министерства здравоохранения сообщают, что вчера было зафиксировано 2438 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в нашей стране уже 114 497 случаев заболевания. Выздоровели пока только 55 083 человек (+866 за прошедшие сутки).

Умерли — 2451 человек (+48 за прошедшие сутки). Второй день подряд в Украине умирает почти 50 человек.

Коронавирус в Украине — статистика на 28 августа

Опасная ситуация сложилась в таких регионах:

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Киев,

Одесская область

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Черновицкая область.

Винницкая обл — 3800 (+64)

Волынская обл — 5320 (+52)

Днепропетровская обл — 2162 (+67)

Донецкая обл — 1318 (+40)

Житомирская обл — 3063 (+65)

Закарпатская обл — 7302 (+77)

Запорожская обл — 1487 (+33)

Ивано-Франковская обл — 8661 (+176)

Кировоградская обл — 790 (10)

Киев — 12719 (+251)

Киевская обл — 5397 (+92)

Львовская обл — 13978 (+215)

Луганская обл — 274 (10)

Николаевская обл — 1077 (+37)

Одесская обл — 6751 (+214)

Полтавская обл — 705 (10)

Ровненская обл — 8921 (+103)

Сумская обл — 1361 (+59)

Тернопольская обл — 5478 (+233)

Харьковская обл — 8444 (+242)

Херсонская обл — 374 (11)

Хмельницкая обл — 2194 (+92)

Черновицкая обл — 9855 (+155)

Черкасская обл — 1390 (+72)

Черниговская обл — 1676 (+58)

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Минимум до этой даты страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную. При этом ввели жесткие ограничения и для зеленой зоны. Кроме того, Украина закрыла границу на въезд.