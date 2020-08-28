В ночь на 28 августа в Умани произошли столкновения между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Подробности сообщает Суспільне.

Причиной конфликта стали деньги, — об этом заявил представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана. По его словам, возле одного из домов местных жителей хасиды начали строить синагогу, но из-за строительства в здании начали появляться трещины.

Хасиды выплатили деньги на ремонт, но местные жители, по словам представителя фонда, требуют выкупить здание за миллион долларов, угрожая, что только так удастся уладить конфликт.

Он также заявил, что местные снимали все на видео, чтобы спровоцировать конфликт.

Видео с места происшествия обнародовал депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев.

Нічний штурм ,,,,туристами,,,,УМАНІ. Gepostet von Сергий Алексеев am Donnerstag, 27. August 2020

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что из-за пандемии COVID-19 Украина введет технические ограничения относительно количества хасидов, которые совершают паломничество на могилу своего духовного лидера.

Мэр Умани Александр Цебрий был категорически против приезда в этом году хасидов, он заявлял, что готов прибегнуть к радикальным мерам, чтобы их не пропустить — на въезде в город могут выставить блокпосты.