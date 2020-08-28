Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку по состоянию здоровья.

Об этом сообщает NHK WORLD News.

65-летний Синдзо Абэ был премьер-министром почти восемь лет.

Отметим, отставка может произойти всего через 4 дня после того, как он побил рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства.

Собеседники NHK, близкие к премьер-министру, уточнили, что тот планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Издание пишет, что за последние две недели Синдзо Абэ дважды посещал больницу, что породило слухи о том, что состояние его здоровья ухудшилось. СМИ сообщают, что Абэ борется с хроническим язвенным колитом.

Отметим, Синдзо Абэ должен был занимать пост до сентября 2021 года. NHK напоминает, это уже второй раз, когда Абэ досрочно покидает премьера — в 2007 году он ушел в отставку из-за проблем с кишечником, проработав на этом посту всего год. В декабре 2012 года он повторно возглавил японское правительство.

Именно Синдзо Абэ отвечал за восстановление Японии после разрушительного землетрясения и цунами.