29 августа в мире 24,9 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — почти 285 тыс. новых больных.

Сейчас в мире почти 6,8 миллионов активных случаев Covid-19.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные ВОЗ.

За время пандемии 841,3 тыс. человек умерли от вируса, выздороветь удалось более 17 млн ​​человек.

Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:

США — 6 096 235;

Бразилия — 3 812 605;

Индия — 3 463 972;

Россия — 980 405;

Перу — 629 961.

Отметим, что Южную Африку в этом анти-рейтинге изменила Перу.

Украина с 114 497 подтвержденными случаями Covid-19 занимает 26 место в списке.

Страны, где больше всего летальных случаев:

США — 185 901;

Бразилия — 119 594;

Мексика — 63 146;

Индия — 62 713;

Великобритания — 41 486.

Страны с наибольшим количеством тех, кто выздоровел:

США — 3 375 838;

Бразилия — 2 976 796;

Индия — 2 648 998;

Россия — 798 466;

Южная Африка — 533 935.

Мир снова начинает закрывать границы из-за осложнения эпидемситуации. О таком решении сообщило правительство Польши, однако Украина пока не входит в список стран, гражданам которых запретили въезд. Однако, Финляндия ограничила возможность пересечения границы украинскими работниками.

Напомним, что по статистике коронавируса в мире 28 августа, на планете почти 24 400 000. человек заболели Covid-19. За время пандемии от осложнений умерло 829,8 тыс. человек. Выздороветь удалось почти 16 млн пациентам.

Также напомним, что глава МОЗ предупредил, что отмена карантина приведет к катастрофе.

Ранее мы сообщали, что ряд положений постановления о карантине в Украине признано неконституционными.