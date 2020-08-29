29 августа в мире 24,9 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — почти 285 тыс. новых больных.
Сейчас в мире почти 6,8 миллионов активных случаев Covid-19.
Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные ВОЗ.
За время пандемии 841,3 тыс. человек умерли от вируса, выздороветь удалось более 17 млн человек.
Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:
- США — 6 096 235;
- Бразилия — 3 812 605;
- Индия — 3 463 972;
- Россия — 980 405;
- Перу — 629 961.
Отметим, что Южную Африку в этом анти-рейтинге изменила Перу.
Украина с 114 497 подтвержденными случаями Covid-19 занимает 26 место в списке.
Страны, где больше всего летальных случаев:
- США — 185 901;
- Бразилия — 119 594;
- Мексика — 63 146;
- Индия — 62 713;
- Великобритания — 41 486.
Страны с наибольшим количеством тех, кто выздоровел:
- США — 3 375 838;
- Бразилия — 2 976 796;
- Индия — 2 648 998;
- Россия — 798 466;
- Южная Африка — 533 935.
Мир снова начинает закрывать границы из-за осложнения эпидемситуации. О таком решении сообщило правительство Польши, однако Украина пока не входит в список стран, гражданам которых запретили въезд. Однако, Финляндия ограничила возможность пересечения границы украинскими работниками.
Напомним, что по статистике коронавируса в мире 28 августа, на планете почти 24 400 000. человек заболели Covid-19. За время пандемии от осложнений умерло 829,8 тыс. человек. Выздороветь удалось почти 16 млн пациентам.
Также напомним, что глава МОЗ предупредил, что отмена карантина приведет к катастрофе.
Ранее мы сообщали, что ряд положений постановления о карантине в Украине признано неконституционными.