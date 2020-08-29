В зоне боевых действий на Донбассе 28 августа обстрелов со стороны российских гибридных сил не зафиксировано.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

«Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны» , — говорится в утреннем сводке.

Отметим, что в группировках «ДНР» и «ЛНР» заявляют о нарушении перемирия со стороны ВСУ. В группировке «ДНР» говорят, что не прицельный обстрел из стрелкового оружия 28 августа произошел на северной окраине Донецка, в группировке «ЛНР» утверждают, что обстрел из стрелкового оружия произошел в районе села Голубовское.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 серпня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 серпня 2020 рокуСлава Україні!Сьогодні, 29 серпня, – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини. Нині день, коли кожен українець повинен подякувати полеглим захисникам за мир у наших домівках та виявити пошану, схиливши голову під час хвилини мовчання.Герої живі, поки жива пам’ять про них. Згадаємо серцем усіх, хто віддав своє життя за волю та незалежність України.У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.Від початку поточної доби, 29 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні! Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Freitag, 28. August 2020

Напомним, что с 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий.

Также напомним, что боевики на Донбассе выдвинули ультиматум украинским бойцам.

Ранее мы сообщали, что Украина может отказаться от попыток вернуть контроль на Донбассе.

Сообщалось также, что нардеп от «Слуги Народа» Николай Тищенко заявил, что россияне и украинцы были братскими народами.