На уроках можно не пользоваться масками — Степанов

Дети могут учиться даже при условиях, когда в Украине растет число больных новой коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Завтра, об этом рассказал в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс – не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее их одеть в маску, особенно маленького ребенка. Во-вторых, они имеют совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой – безопасные условия обучения, то мы пришли к такому выводу» , — указал министр.

В то же время, по словам Максима Степанова, ученики должны соблюдать дистанцию «максимально, как только это возможно».

«На уроках можно не пользоваться масками, лишь когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, — положите ему масочку» , — провозгласил министр здравоохранения.

Напомним, что в Украине 29 августа сообщили, что обновлен очередной рекорд по числу новых выявленных больных COVID-19. За минувшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксирован 2481 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 41 человек умер, 1055 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве – 265. 247 случаев диагностировано в Харьковской области, 227 – в Тернопольской, 190 – в Львовской, 182 – в Ивано-Франковской.

Это второй подряд день рекордных показателей – 28 августа в Украине сообщали о зафиксированных 27 августа 2 438 новых случаев заболевания коронавірусну болезни 48 больных умерли, 866 человека выздоровели.

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