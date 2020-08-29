Народный депутат от фракции Слуга Народу Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль.

Как передает портал Завтра, нардеп опубликовал видео, на котором видно, как бойцы ГСЧС тушат пожар.

«Свидетели говорят, что хлопок был слышен в квартире на 14 этаже. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь» , — заявил Гео Лерос.

Также депутат рассказал, что поджигателя можно будет увидеть на видео с камер наблюдения по периметру.

Отметим, что по словам Лероса, о пожаре ему сообщили соседи.

Напомним, что в Киеве неизвестные подожгли автомобиль Tesla Андрея Богдана, припаркованный на улице Юности в Днепровском районе.

Инцидент произошел около 3.00 11 августа. Сообщается, что Tesla была уничтожена полностью, а также пострадали еще два автомобиля, которые стояли рядом.

Ранее мы сообщали, что в Броварах сожгли авто журналистов программы «Схемы».