Несмотря на решение КСУ: Сытник остается директором НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро назвало политически мотивированным решение Конституционного Суда Украины о неконстуционности назначения Артема Сытника директором НАБУ.

Как передает портал Завтра, об этом заявили в НАБУ.

«Несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконстутиционным, оно не предусматривает его автоматического увольнения. Закон Украины «О НАБУ» содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решения Конституционного суда среди них нет» , — говорится в заявлении НАБУ.

Отметим, что в НАБУ связали решение КСУ с обнародованием так называемых «пленок #ОАСК», на которых «задокументировано разговоры насчет «управляемого правосудия в Украине», в том числе и в отношении принятия решений Конституционным судом Украины».

Напомним, что Конституционный суд 28 августа обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального анти-коррупционного бюро Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Артема Сытника директором НАБУ 16 апреля 2015 года. Этому предшествовал конкурсный отбор.

Согласно решению КСУ, указ президента теперь теряет силу. В то же время решение «не распространяется на правоотношения, возникшие вследствие осуществления должностных обязанностей» Сытником.

Ранее мы сообщали, что НАБУ прокомментировало отставку Холодницкого.

Также напомним, что Николай Тищенко заявил, что россияне и украинцы были братскими народами.