Рекомендаций должны соблюдать все дошкольные учреждения, чтобы избежать распространения коронавируса среди малышей.

Как передает портал Завтра, правила работы детсадов в Украине с 1 сентября озвучили в Министерстве здравоохранения.

Как должны работать детсады:

обязательный температурный скрининг работников в начале рабочего дня;

принимать и отдавать детей родителям можно только за пределами здания;

запрещается использовать многоразовые тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом;

нельзя проводить массовые мероприятия;

не разрешается заходить в помещение в уличной обуви.

Отмечается, что все противоэпидемические мероприятия для детей необходимо организовать в игровой форме.

Напомним, что Минздрав озвучил правила организации обучения в школах с 1 сентября.

Согласно с ними, дети должны находиться в коридорах заведения в масках, это не касается учеников младших классов. На входах в школу надо установить антисептики.

Ранее мы сообщали, что в каких городах Украины дети не пойдут в школу 1 сентября