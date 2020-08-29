Рекомендаций должны соблюдать все дошкольные учреждения, чтобы избежать распространения коронавируса среди малышей.
Как передает портал Завтра, правила работы детсадов в Украине с 1 сентября озвучили в Министерстве здравоохранения.
Как должны работать детсады:
- обязательный температурный скрининг работников в начале рабочего дня;
- принимать и отдавать детей родителям можно только за пределами здания;
- запрещается использовать многоразовые тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом;
- нельзя проводить массовые мероприятия;
- не разрешается заходить в помещение в уличной обуви.
Отмечается, что все противоэпидемические мероприятия для детей необходимо организовать в игровой форме.
Напомним, что Минздрав озвучил правила организации обучения в школах с 1 сентября.
Согласно с ними, дети должны находиться в коридорах заведения в масках, это не касается учеников младших классов. На входах в школу надо установить антисептики.
Ранее мы сообщали, что в каких городах Украины дети не пойдут в школу 1 сентября