Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения постановления Кабмина об установлении карантина в Украине.

Как передает портал Завтра, соответствующее решение суда опубликовано 28 августа.

Не соответствуют Конституции положения:

ч. 1, 3 ст. 29 закона О государственном бюджете Украины на 2020 год от 14 ноября 2019 № 294-IX с изменениями;

— абзац 9 п. 2 раздела II Заключительные положения закона О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2020 год от 13 апреля 2020 № 553-IX.

«Положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения» , — говорится в решении суда.

Отметим, что суд закрыл дело в отношении постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин.

Решение Конституционного суда обязательно для исполнения и не может быть обжаловано.

Напомним, что пленум Верховного суда 29 мая обратился в Конституционный суд с представлением, в котором обжаловал отдельные положения постановления правительства №392 от 20 мая Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и положения ч. 1, 3 ст. 29 закона О Государственном бюджете Украины на 2020 год, абзаца 9 п. 2 раздела II Заключительные положения закона О внесении изменений в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Верховный суд настаивал на том, чтобы проверить, не были ли нарушены право на свободу передвижения, право покидать территорию Украины, право на мирные собрания, право на предпринимательскую деятельность и право на доступ к медицинской помощи.

В Верховном суде считают, что введенное в законе о госбюджете временное ограничение на бесспорное списание средств государственного и местных бюджетов по решению суда ведет к невыполнению судебных решений, противоречит Конституции.

Напомним, что по словам Зеленского, Украина готова производить вакцину от COVID-19.

Ранее мы сообщали, что глава МОЗ предупредил, что отмена карантина приведет к катастрофе.