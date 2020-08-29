Посольство США в Минске 29 августа опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность «продолжением преследования журналистов» и призвал власти в Минске «демонстрировать сдержанность».

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на посольство США.

«Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа избирать своих лидеров и свой собственный путь, свободный от внешнего вмешательства», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

Отметим, что МИД Беларуси лишило аккредитации десятки местных журналистов, работающих на иностранные средства информации. Среди тех, кому отказано в аккредитации, есть и четверо сотрудников Радио Свобода.

Без аккредитаций, позволяющие журналистам легально работать в стране, оставили журналистов бюро Reuters, Associated Press, AFP и Deutsche Welle, рассказала Васильева. По ее словам, если они будут вести репортажи с улиц, то их может задержать милиция.

Аккредитаций лишили также журналистов «ВВС», немецкого телеканала ARD, «Международного французского радио» (RFI) и телеканала «Настоящее время». В публикации Tut.by упоминаются имена 17 журналистов, лишенных аккредитации.

Напомним, что РФ признала легитимность Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Путин сформировал отряд правоохранителей для отправки в Беларусь.