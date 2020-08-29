Украина готовится ввести санкции против Никарагуа из-за незаконного назначения почетного консула во временно оккупированном Крыму.

Как передает портал Завтра, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, власти Никарагуа сделали недружественный шаг в отношении Украины.

«Нам стало известно, что к сожалению, несмотря на предупреждение Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной Республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией», — заявил Кулеба.

Отметим, что таким образом, на оккупированном полуострове открывается почетное консульство.

«Это, подчеркиваю, не классический консул, а именно Почетный консул. Это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы той страны, консульство открывает», — сказал министр.

По словам Кулебы, особенно вопиющим является тот факт, что на должность почетного консула назначен одиозный Олег Белавенцев.

«В 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и поэтому назначение на должность почетного консула является особенно вопиющим и наглым шагом», — сказал Кулеба.

Напомним, что известный курорт закрыл границу для украинцев.

Ранее мы сообщали, что запланирована встреча министров нормандского формата.