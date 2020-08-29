В Хабаровске состоялась 50-я акция протеста в поддержку Фургала

Жители российского города Хабаровск в 50-й раз подряд устроили несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации покушений.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает издание DVhab.ru.

В центре города состоялся митинг, который завершился шествием по центральной улице. По оценке издания, в акции приняли участие тысячи человек, по оценкам мэрии число участников не превысило 1200.

Отметим, что Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, ему вменяют организацию покушений на региональных бизнесменов.