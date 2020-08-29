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В Хабаровске состоялась 50-я акция протеста в поддержку Фургала

18:17, 29.08.2020
в Мир, Новости, Общество
В Хабаровске состоялась 50-я акция протеста в поддержку Фургала
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Жители российского города Хабаровск в 50-й раз подряд устроили несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации покушений.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает издание DVhab.ru.

В центре города состоялся митинг, который завершился шествием по центральной улице. По оценке издания, в акции приняли участие тысячи человек, по оценкам мэрии число участников не превысило 1200.

Отметим, что Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, ему вменяют организацию покушений на региональных бизнесменов.

С 11 июля в Хабаровском крае, а также в других регионах проходят массовые митинги и пикеты.

Протестующие требуют справедливого суда в регионе», а также суда присяжных. 20 июля новым исполняющим обязанности главы края был назначен Михаил Дегтярев, после чего митингующие также стали требовать отставки президента России Владимира Путина.

Напомним, что в Хабаровске снова требуют «отставки Путина».

Традиционными лозунгами шествия и митинга является необходимость вернуть в Хабаровский край задержанного правоохранительными органами популярного экс-губернатора Сергея Фургала. Вместе с ними звучат призывы, которые выходят за пределы региона, такие, как «Путина в отставку!», «Путин-враг народа!», «Нам нужна поддержка всей страны» и другие подобные.

Ранее мы сообщали, что Путинский пропагандист нашел «украинский след» в протестах в Хабаровске.

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