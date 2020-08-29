29 августа в Кривом Роге открыли памятник погибшим в Донбассе — «Иловайский крест».

Как передает портал Завтра, об этом сообщил один из инициаторов его создания, экс-куратор батальона «Кривбасс» Николай Колесник

Отмечается, что на создание монумента понадобилось более двух лет.

Сам памятник и его подножия изготовлены из гранита, остальные элементы — подсолнухи и крест — из бронзы. Общий вес скульптуры составляет 500 килограмм.

«Памятник — это увеличенная в 40 раз копия народной награды «Иловайский крест », который бойцы, вышедшие из« котла », носят на груди. Фактически — это негосударственный орден, который вручают самым достойным, после тщательной проверки. Еще один важный элемент монумента — подсолнухи. Это они спасали жизнь нашим бойцам, которые выходили «зеленым коридором». Чтобы воспроизвести их такими, какие они есть именно в это время — уже не желтыми, а черными — скульптор Николай Гапон специально выезжал в поля» , — рассказал Колесник.

По его словам, эскиз памятника нарисовал он сам. Средства собирали два года, это — благотворительные пожертвования бойцов, волонтеров, всех причастных к батальона «Кривбасс».

На церемонии открытия памятника семьям погибших и волонтерам вручили награды Министерства обороны Украины «Знак почета».

Напомним, что Зеленский почтил память погибших военных в День памяти защитников Украины.

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