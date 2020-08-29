В среднем в Украине до 20 процентов больных COVID-19 нуждаются в госпитализации.

Как передает портал Завтра, об этом в интервью заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Как только увеличивается количество людей, заболевших COVID-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации» , — отметил Степанов.

Он добавил, что этот процент высчитывается не из поденной, а из еженедельной статистики.

Напомним, что в Украине 29 августа сообщили, что обновлен очередной рекорд по числу новых выявленных больных COVID-19. За минувшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксирован 2481 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 41 человек умер, 1055 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве – 265. 247 случаев диагностировано в Харьковской области, 227 – в Тернопольской, 190 – в Львовской, 182 – в Ивано-Франковской.

Это второй подряд день рекордных показателей – 28 августа в Украине сообщали о зафиксированных 27 августа 2 438 новых случаев заболевания коронавірусну болезни 48 больных умерли, 866 человека выздоровели.

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Ранее мы сообщали, что по словам Максима Степанова, на уроках можно не пользоваться масками.