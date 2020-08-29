25-летний житель города Рино в американском штате Невада стал первым жителем США, у которого подтвердилось повторное заражение коронавирусом.

Как передает портал Завтра, об этом говорится в препринте статьи, подготовленной учеными из Невады.

18 апреля у человека, имя которого не раскрывается, впервые диагностировали коронавирусную инфекцию, к 27 апреля у нее исчезли симптомы. Два теста, проведенные 9 и 25 мая, дали отрицательный результат. Но 28 мая пациент снова заболел, у него развилась более тяжелая болезнь, вызванная коронавирусом. Исследование показало, что второе заражение отличается от первого.

Авторы исследования считают, что повторное заражение COVID-19 встречается редко. Заболевания жителя Невады стало первым подтвержденным случаем в США среди почти шести миллионов случаев COVID-19 в стране.

Отметим, что это четвертый подтвержденный случай повторного заражения в мире. Первый случай зарегистрировали ученые из Гонконга еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии.

Напомним, что в Украине обострилась ситуация с COVID-19: за сутки почти 2,5 тысячи больных.

Ранее мы сообщали, что свыше 832 тысяч человек скончались от COVID-19 по всему миру.