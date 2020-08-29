В Украину 29 августа зафиксировали очередной анти-рекорд — 2481 новый случай коронавируса.
Как передает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные СНБО.
В целом по стране вирус подтвердили у 116 978 украинцев.
За время пандемии умерло от болезни 2 492 человек, выздороветь удалось 56 138 пациентам.
Коронавирус по регионам Украины:
- В Винницкой области — 3872 (+72)
- В Волынской области — 5370 (+50)
- В Днепропетровской области — 2236 (+74)
- В Донецкой области — 1369 (+51)
- В Житомирской области — 3155 (+92)
- В Закарпатской области — 7385 (+83)
- В Запорожской области — 1520 (+33)
- В Ивано-Франковской области — 8843 (+182)
- В Кировоградская области — 795 (+5);
- В Киевской области — 5489 (+92)
- Во Львовской области — 14168 (+190)
- В Луганской области — 295 (+21)
- В Николаевской области — 1118 (+41)
- В Одесской области — 6921 (+170)
- В Полтавской области — 738 (+33)
- В Ровенской области — 9019 (+98)
- В Сумской области — 1398 (+37)
- В Тернопольской области — 5705 (+227)
- В Харьковской области — 8691 (+247)
- В Херсонской области — 386 (+12)
- В Хмельницкой области — 2297 (+103)
- В Черновицкой области — 9997 (+142)
- В Черкасской области — 1482 (+92)
- В Черниговской области — 1745 (+69).
Напомним, что по статистике коронавируса в Украине 28 августа, в стране зафиксировали очередной анти-рекорд — 2438 новых больных в сутки.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 114497 украинцев. Умер от вируса 2451 человек, выздороветь удалось 56 963 гражданам страны.
Ранее мы сообщали, о ситуации с коронавирусом в мире по состоянию на 29 августа.