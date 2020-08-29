С 1 сентября Венгрия закрывает границы страны для иностранцев из-за роста числа инфицированных COVID-19.

Как передает портал Завтра, об этом объявила власти Венгрии.

Венгрия стала первой страной ЕС, которая снова закрыла границы после того, как в июне государства, входящие в Шенгенскую зону, смягчили большую часть ограничений на передвижение в его пределах.

В марте, когда начался резкий рост числа инфицированных в Европе, границы закрыла большинство стран ЕС, такая ситуация возникла впервые после вступления в силу Шенгенскими соглашениями. До конца июня границы были открыты, однако отдельные страны продолжают требовать от граждан других стран ЕС в случае въезда или уйти на карантин, или пройти тест на коронавирус.

Отметим, что внешние границы Шенгенской зоны как и раньше закрыты для граждан большинства стран мира.

В последние недели во многих европейских странах наблюдается существенный рост количества инфицированных. В Италии, Испании, Великобритании за сутки вновь добавляется более тысячи новых инфицированных. Во Франции 28 августа зарегистрировано более 7 тысяч новых зараженных, это почти столько же, как 31 марта, на пике эпидемии. В Париже вновь введен масочный режим во всех публичных местах, в том числе и на улице.

При этом число смертей от COVID-19 в большинстве стран ЕС сейчас за сутки значительно меньше, чем весной. Меньше и число госпитализированных.

Напомним, что всего в мире, по последним данным, выявлено более 24 миллионов инфицированных. Более 6 миллионов из них заболели в США. Умерли от инфекции, по имеющейся статистике, более 800 тысяч человек по всему миру.

Ранее мы сообщали, о задержании нелегальных мигрантов на границе с РФ.

Также напомним, что иностранцам из «зеленой» зоны могут разрешить въезд в Украину.