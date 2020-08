МИД Беларуси лишило аккредитации десятки местных журналистов, работающих на иностранные средства инфлормации.

Как передает портал Завтра, об этом сообщила в твиттере корреспондент The Daily Telegraph в Москве Наталья Васильева.

Devastating news from Minsk: the Belarusian foreign ministry has stripped dozens of locals journalists working for foreign media of their press accreditation, affecting the entire bureaus of Reuters, AP, AFP, Deutsche Welle. 1/2

