Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что оккупированные Россией территории Украины якобы нельзя возвращать силой, ведь это будет «братоубийственной войной». Также Тищенко отметил, что на Донбассе нужно провести демократические местные выборы.

По словам нардепа, однажды россияне опомнятся и вспомнят, что когда-то мы все были братскими народами.

Как передает портал Завтра, об этом Тищенко заявил в интервью ютуб-канала «Ходят слухи».

По словам политика, русские — это наши друзья, но их руководители тянут страну в бездну.

«Надо, чтобы они вспомнили, что когда-то мы были братскими народами. Чтобы они вспомнили, если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших, а наоборот — защищали» , — заявил нардеп.

Нардеп Тищенко убежден, что Владимиру Зеленскому удалось справиться с обязанностями президента, ведь на Донбассе будто не стреляют.

«Политики, которые без боя сдали Донбасс, будут за это наказаны» , — заявил также нардеп.

Николай Тищенко вспомнил, что семья его жены являются беженцами с оккупированных территорий.

По словам нардепа, жители Донбасса своей родиной считают Украину, независимо от того, на каком языке они разговаривают. И единственным путем к возвращению контроля над границами, по мнению политика, честные демократические выборы. Именно они должны вернуть мир и воссоединить семьи.

Отметим, что пользователи сети не оценили интервью с Тищенко. После многочисленного количества негативных комментариев, администрация канала «Ходят слухи» в комментариях заговорила о «ботоферме».

Также отметим, что на момент написания новости в видео пользователи поставили 3,5 тысячи «лайков» и 2,1 тысячи «дизлайков».

Напомним, что боевики на Донбассе выдвинули ультиматум украинским бойцам.

Ранее мы сообщали, что Украина может отказаться от попыток вернуть контроль на Донбассе.