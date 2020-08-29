Власти РФ считают, что выборы в Беларуси были легитимными, а действующий президент Александр Лукашенко законно одержал на них победу.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Телеканал Россия-1

Глава страны Владимир Путин назвал Лукашенко победителем.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность» , — заявил Владимир Путин.

По словам Путина, он уже поздравил Лукашенко с победой.

Напомним, что из-за очередной победы на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко в стране вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы и начали требовать отставки действующего главы государства.

Однако Лукашенко не послушал людей, а отправил силовиков ОМОН, которые разгоняли протесты в Беларуси.

Лидеры демократических стран осудили избиения и задержания людей, но не Россия. Лукашенко регулярно звонил Путину и консультировался по поводу ситуации в стране.

Также напомним, что ЕС предупредил Беларусь об опасности «превращения» в Украину.

Ранее мы сообщали, что Путин сформировал отряд правоохранителей для отправки в Беларусь.