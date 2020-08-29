Возле села Шестаково Харьковской области пограничники задержали два авто с шестью нелегалами, прибывшими в Украину из РФ.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Госпогранслужба.

Граждане Бангладеша пересекли госграницу пешком, а уже в Украине вызвали такси.

Отмечается, что все они были без документов.

Работники ГНСУ задержали нарушителей. За незаконное пересечение границы их привлекут к административной ответственности (ч. 2 ст. 204-1 и ст. 202 Куоап).

На таксистов также составили административные протоколы (ч. 3 ст. 206-1 Куоап).

Напомним, что в Харьковской области пограничники задержали нарушителя границы.

Мужчина ночью пытался пересечь госграницу Украины и бежать в Россию. С помощью тепловизионных камер работники ГНСУ заметили мужчину.

Они задержали его. За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составили административный протокол.

Также напомним, что известный курорт закрыл границу для украинцев.

Ранее мы сообщали, что Украина усилила охрану на границе с Беларусью.