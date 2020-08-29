В годовщину Иловайской трагедии президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает официальный сайт главы государства 29 августа.

Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню памяти защитников Украины и 6-й годовщине Иловайской трагедии заявил, что власть должна делать все, чтобы Иловайск не забыли, а виновники понесли наказание.

«Вряд ли мы можем надеяться, что такая рана на теле истории Украины и в сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И украинская власть должна делать все, чтобы каждое имя не было забыто. И чтобы каждый год рассказывали не только детям и родителям погибших, которые потеряли своих детей, а чтобы рассказывали об этом всем, что такие трагедии в стране были такие герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Наш главный долг-нести сквозь историю Украины историю наших героев» , — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны завершить расследование обстоятельств, повлекших Иловайске трагедии, а виновные должны понести ответственность.

«Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, за кого погибли наши ребята в Иловайскому котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат» , — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что 29 августа 2014 года под Иловайском погибло 366 украинских бойцов, из них 166 из Вооруженных сил, остальные – из добровольческих батальонов.

С учетом пропавших без вести эта цифра может быть больше. К этому времени числятся пропавшими без вести во время выхода из Иловайска 22 военных (сюда же входят и идентифицированные военные, чьи родные отказываются верить в их смерть и признавать данные ДНК-экспертизы).

Также напомним, что Зеленский встретился с замом Помпео.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как будет возвращать Крым Украине.