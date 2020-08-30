Во Франции офицера Вооруженных сил этой страны подозревают в предательстве в пользу России.

Как передает портал Завтра, об этом в интервью радиостанции «Europe-1» сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

По данным следователей, офицер передавал российским спецслужбам сверхсекретные документы. Других подробностей не приводят.

Радиостанция объясняет, что военный проходил службу на военной базе НАТО в Италии. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали его во Франции, где он находился в отпуске. В прокуратуру обратилось Минобороны с просьбой начать проверку.

Отмечается, что сейчас офицер находится под стражей в тюрьме Санте в Париже.

Российская сторона информацию пока не комментировала.

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