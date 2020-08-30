Осенью 2020 года планируется сократить количество призывников на срочную военную службу. Все из-за большого количества желающих, которые идут на контрактную службу.

Как передает портал Завтра, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

С начала года на контракт пошло служить 25 тыс. человек, из них более 2 тыс. офицеров.

Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины.

В штабе не уточнили, на сколько именно планируют уменьшить количество призывников.

Отметим, что призыв запланирован на октябрь-декабрь 2020 года.

Напомним, что призыв 2020 года откладывается до 1 октября 2020 для тех, кто получил высшее образование степени бакалавра, и желает обучаться по программе магистра.

Решением правительства в 2020 году на военную службу могут быть призваны граждане по собственному желанию. Это должно подтверждаться письменным заявлением.

Напомним также, что тысячам украинских выпускников начали приходить повестки в армию. Причиной этого стал перенос вступительной кампании в ВУЗы из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, сколько украинцев отправились на службу весной 2020 года.