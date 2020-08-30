Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» было операцией спецслужб Украины и США.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает «Голос Америки».

«Нам известно о сообщениях о двуручном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы» , — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США.

Как сообщает «Немецкая волна», по словам Путина, лиц, которых в Беларуси объявили боевиками ЧВК «Вагнера», «затянули» на территорию Беларуси под легальным поводом, и «представили в качестве возможной ударной силы для раскатывания ситуации в ходе предвыборной кампании».

Ортагус также отметила, что Соединенные Штаты Америки поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров «из действительно свободных и честных выборов с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб».

«Наглое использование Москвой наемников ЧВК «Вагнера» во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо», — заявила Ортагус.

Напомним, что в середине августа наемники «ЧВК Вагнера», задержанные в Минске в конце июля, вернулись в Россию.

Ранее мы сообщали, что СБУ отреагировала на данные о причастности к спецоперации с ЧВК «Вагнера».