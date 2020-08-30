30 августа, в мире 24 996 456 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные ВОЗ.

За время пандемии 842 499 тыс. человек умерли, выздороветь удалось более 17 509 747 млн пациентам.

Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:

США — 5 961 094;

Бразилия — 3 846 153;

Индия — 3 542 733;

Россия — 982 573;

Перу — 629 961.

Страны, где больше всего летальных случаев:

США — 182 761;

Бразилия — 120 262;

Мексика — 63 819;

Индия — 63 498;

Великобритания — 41 585.

Страны с наибольшим количеством тех, кто выздоровел:

США — 3 408 799;

Бразилия — 3 006 812;

Индия — 2 713 933;

Россия — 804 383;

Южная Африка — 536 694.

Отметим, что Украина с 116 978 подтвержденными случаями Covid-19 занимает 26 место в списке.

Молдова разрешила въезд на свою территорию иностранным гражданам, за исключением стран красной зоны. В нее входит и Украина.

Напомним, что Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев в связи со второй волной эпидемии коронавируса.

По статистике коронавируса в мире 29 августа, на планете 24 900 000 человек заболели Covid-19. За время пандемии от осложнений умерли 841,3 тыс. человек. Выздороветь удалось почти 17 млн пациентам.

Ранее мы сообщали, что в среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации.