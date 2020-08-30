В Симферополе и еще в 39 населенных пунктах ввели режим экономии воды.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает Крым.Реалии.

В так называемом министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма из резервного фонда выделили 200 млн рублей на сокращение потерь воды в распределительной сети.

«Указанные бюджетные ассигнования планируется направить на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров в сутки» , — заявили оккупанты.

Отмечается, что оккупационное ведомство до 25 декабря должно отчитаться об использовании этих средств.

Напомним, что Украина не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до освобождения полуострова от оккупантов.

Ответственность за то, что происходит в Крыму — лежит на оккупантах. Соответственно, Россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами.

Ранее мы сообщали, что чиновник оккупантов требует от Зеленского признать Крым российским.