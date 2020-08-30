В списки на обмен пленными с террористами на Донбассе включают военных и гражданских.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Офис президента.

В переговорщиков нет отдельных списков, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести.

«Мы действительно подаем в списках на взаимном освобождении, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных — нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте» , — сказал Зеленский.

Украина работает над тем, чтобы как можно скорее освободить людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

«Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае» , — добавил Зеленский.

Отметим, что Украина так и не получила от боевиков полный список на обмен во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы. Он планируется в формате 100 на 100. Когда боевики передадут свой список, ОБСЕ сможет определиться с проведением обмена.

Напомним, что Украина передала список на обмен пленными с «ЛДНР».

Ранее мы сообщали, что Украина готовится к масштабному обмену пленными и новому разведению войск.