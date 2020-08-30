Ночью 30 августа в селе Дуболуговка в Черниговской области сгорел жилой дом. В пожаре погибли два человека, среди них двухлетний ребенок.

Как передает портал Завтра, об этом сообщают в ГСЧС.

Пожар возник в 01.33. Кроме жилого дома сгорела и хозяйственная постройка.

Отмечается, что ликвидировать пожар удалось только в 06.05.

К тушению привлекалось 11 человек и пять единиц техники, из них от ГСЧС четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, что 3 августа в Чернигове на предприятии произошел пожар в складских помещениях. Огонь охватил здание на улице Мазепы 62 В, возле остановки Нефтебаза.

В помещении произошло разрушение наружной стены, межэтажных перекрытий и кровли здания. В результате обвала спасатели не пострадали, но площадь пожара увеличилась с 400 до 2 400 м2.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел сильный пожар в многоэтажке, погибла женщина.

Также напомним, что на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв