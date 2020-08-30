Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement🕖 Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 серпня 2020 року🇺🇦 Слава Україні!Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.29 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення досягнутих домовленостей. Так, вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого. Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.Від початку поточної доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 29. August 2020