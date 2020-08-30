В зоне боевых действий на Донбассе 29 августа зафиксировали два нарушения «достигнутых договоренностей» со стороны российских гибридных сил.
Как передает портал Завтра, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
«Утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили не прицельно выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцев. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было» , — говорится в утреннем сводке.
Отметим, что с начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, добавили в штабе. Кроме того, отметили: «Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки».
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 серпня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement🕖 Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 серпня 2020 року🇺🇦 Слава Україні!Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.29 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення досягнутих домовленостей. Так, вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого. Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.Від початку поточної доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 29. August 2020
В поддерживаемой Россией группировке «ДНР» утверждают о применении украинскими военными 29 августа стрелкового оружия в направлении села Сосновское в Новоазовском районе. А в поддерживаемой Россией группировке «ЛНР» еще не подавали своих данных о ситуации на фронте прошедшие сутки.
Напомним, что вчера на Донбассе зафиксирована одна огневая провокация.
Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге открыли памятник погибшим в Донбассе — «Иловайский крест».