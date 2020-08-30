Киевский райсуд Харькова арестовал без права внесения залога шестерых подозреваемых в нападении на автобус с поклонниками народного депутата от «оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.

Еще пятерым подозреваемым изберут меру пресечения завтра.

Как передает портал Завтра, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Как отметил представитель прокуратуры, все подозреваемые, которым сегодня избрали меру пресечения — жители Днепропетровщины.

Напомним, что вечером 27 августа Кива заявил, что на трассе «Киев — Харьков» расстреляли автобус со сторонниками его движения «Патриоты — За жизнь». По его словам, есть погибшие, «несколько человек похищены преступниками». Он обвинил в нападении полк «Азов» и активистов «Национального корпуса».

Отметим, что в «Нацкорпусе» заявили, что их политическая партия вместе с полком «Азов» не причастны к нападению. Они призвали правоохранителей расследовать причастность самого Кивы к «террористическому акту на трассе «Киев-Харьков».

В прокуратуре сообщили о четырех в целом пострадавших в результате инцидента. Погибших и похищенных, вопреки утверждениям Кивы, вообще не было.

Отмечается, что по подозрению в нападении задержали 14 человек.

Напомним, что копы выяснили имена участников нападения.

Ранее мы сообщали, что появились новые видео нападения на автобус под Харьковом.