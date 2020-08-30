Полиция разыскивает двух мужчин, которых подозревают в организации поджога автомобиля журналистских расследований «Схемы».

Как передает портал Завтра, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в фейсбуке.

Отметим, что кроме того, Небытов обнародовал их фото и фамилии.

«Разыскиваем двух «джентельменов» за организацию поджога машины программы «Схемы» Радио Свобода. Это вдобавок к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест!!! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы. Журналистам не будет сложно установить, к каким группам относились эти мужчины, в каких акциях они принимали участие и какие «СМИ» очень активно освещали их деятельность. Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожение имущества известных в обществе деятелей. Сделаем все возможное, чтобы все причастные стали известны всей стране и были привлечены к ответственности» , — написал Андрей Небытов.

Розшукуємо двох «джентельменів» за організацію підпалу автівки програми «Схеми» Радіо Свободи.Це на додачу до раніше… Gepostet von Андрій Нєбитов am Sonntag, 30. August 2020

Отметим, 28 августа Броварской районный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований «Схемы» меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 гривен.

Напомним, что ночью 17 августа в Броварах неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований «Схемы», который принадлежит водителю программы – участнику съемочной группы Борису Мазуру.

Ранее мы сообщали, что нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль.