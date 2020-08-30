Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве в ближайшие недели.

Как передает портал Завтра, об этом заявили в Кремле в воскресенье.

Отметим, что два лидера еще не встречались с тех пор, как в Беларуси разгорелись антиправительственные акции протеста за спорные президентские выборы, по результатам которых Лукашенко получил новый президентский срок.

Во время телефонного разговора в воскресенье лидеры договорились, что они “должны укреплять двусторонние отношения и расширять сотрудничество”.

«Было договорено провести встречу в Москве в ближайшие недели» , — говорится в заявлении Кремля.

Напомним, что одной из первых стран, поздравивших Лукашенко с победой, была Россия.

Путин поддержал заявления Лукашенко о заговоре Запада с целью его свержения и заявил, что готов ввести войска в Беларусь.

Ранее мы сообщали, что власти Беларуси лишают аккредитации журналистов.