Посольство США в Украине призвало Россию «прекратить посягательство на основные свободы в Крыму».

Как передает портал Завтра, соответствующее заявление ведомство опубликовало 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений.

Кроме того, в посольстве призвали российские власти освободить незаконно заключенных украинцев, а также прекратить призыв крымчан в ряды российской армии.

«В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательство на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила в тюрьму, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан к российским вооруженным силам», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Ранее мы сообщали, что в Крыму перешли в режим экономии воды.

Также напомним, что чиновник оккупантов требует от Зеленского признать Крым российским.