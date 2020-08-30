Посольство США в Украине призвало Россию «прекратить посягательство на основные свободы в Крыму».
Как передает портал Завтра, соответствующее заявление ведомство опубликовало 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений.
Кроме того, в посольстве призвали российские власти освободить незаконно заключенных украинцев, а также прекратить призыв крымчан в ряды российской армии.
«В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательство на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила в тюрьму, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан к российским вооруженным силам», – говорится в сообщении.
#CrimeanDisappearances #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/OVp6kaEoty
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 30, 2020
Напомним, что ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений.
Ранее мы сообщали, что в Крыму перешли в режим экономии воды.
Также напомним, что чиновник оккупантов требует от Зеленского признать Крым российским.