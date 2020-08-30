Министр здравоохранения Украины Максим Степанов напомнил алгоритм, по которому медики, переболевших COVID-19, получат доплату.

Как передает портал Завтра, об этом Максим Степанов рассказал в интервью Радио Свобода.

«Во-первых, у нас была предусмотрена 100% оплата больничного для тех, кто переболел. Затем сразу после того должно было начаться эпидемиологическое расследование, кроме того взаимодействие с Гоструда, со структурами Минсоцполитики относительно того, признается это, не признается профессиональным заболеванием. Если это профессиональное заболевание, то там есть соответственно повышенные платы за COVID-19» , — отметил министр.

Отметим, что в Украине 29 августа сообщили, что обновлен очередной рекорд по числу новых выявленных больных COVID-19. За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксирован 2481 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 41 человек умер, 1055 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве — 265. 247 — случаев диагностировано в Харьковской области, 227 — Тернопольской, 190 — Львовской, 182 — в Ивано-Франковской.

По состоянию на 29 августа в Украине обнаружили почти 117 000 инфицированных коронавирусом, умерли 2492 пациенты, выздоровели — 56138.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Напомним, что по словам Степанова, Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед.