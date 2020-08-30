Решение о переходе школ к смешанной формы обучения будет приниматься непосредственно руководством учреждения.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр напомнил, что смешанное обучение — это, когда процесс проводится и в школе и дистанционно.

Отметим, что по рекомендациям Минздрава, обучение в школе прекратится, и оно перейдет на дистанционный вариант только, когда регион будет находиться в красной зоне.

«Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на красном уровне, например, на оранжевом уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы — и дистанционное и непосредственно стационарное в школе — это уже вопрос, который решается на уровне школы» , — сказал он.

Напомним, что Степанов напомнил алгоритм выплат медикам, которые переболели COVID-19.

Ранее мы сообщали, по словам Максима Степанова, Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед.