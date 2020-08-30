В Украине обсуждают возобновление отечественного производства вакцин.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

«Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, пожалуй, еще в 1990-ых годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновлять производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем» , — сказал Степанов.

Максим Степанов считает, что в Украине есть соответствующий научный потенциал.

«Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными. В то же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия «Фармак», «Ликхим», которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую» , — заявил Степанов.