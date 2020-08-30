В Украине обсуждают возобновление отечественного производства вакцин.
Как передает портал Завтра, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.
«Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, пожалуй, еще в 1990-ых годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновлять производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем» , — сказал Степанов.
Максим Степанов считает, что в Украине есть соответствующий научный потенциал.
«Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными. В то же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия «Фармак», «Ликхим», которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую» , — заявил Степанов.
Отметим, что в Украине существует календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.
Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует вакцинироваться от ветряной оспы, папилломавируса, гепатита, гриппа, пневмококковой, менингококковой и ротавирусной инфекций.
Напомним, что по словам Степанова, на уроках можно не пользоваться масками.
Ранее мы сообщали, что медики получают самую низкую зарплату в стране.