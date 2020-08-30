Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 дней еще семерых подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом со сторонниками движения народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы.

Как передает портал Завтра, об этом сообщила Нацполиция региона.

Отмечается, что им инкриминируют хулиганство и покушение на убийство.

Накануне суд арестовал девятерых подозреваемых в нападении.

Напомним, что вечером 27 августа Кива заявил, что на трассе «Киев – Харьков» расстреляли автобус со сторонниками его движения «Патриоты – За життя».

Отметим, что он обвинил в нападении полк «Азов» и активистов «Национального корпуса».

В «Нацкорпусе» заявили, что их политическая партия вместе с полком «Азов» не причастны к нападению. Они призвали правоохранителей расследовать причастность самого Кивы к «террористическому акту на трассе «Киев – Харьков».

По данным прокуратуры, в результате нападения пострадали четыре человека.

Ранее мы сообщали, что появились новые видео нападения на автобус под Харьковом