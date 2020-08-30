Министр здравоохранения Максим Степанов знает, что существуют случаи, когда желающих пройти тест на COVID-19 отправляют в частные учреждений, и заверил, что все государственные учреждения тестами обеспечены.

Как передает портал Завтра, об этом Максим Степанов рассказал в интервью Радио Свобода.

«Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов» , — подчеркнул министр.

Он добавил, что с начала пандемии были существенно обновленное оборудования для тестирования.

«Я вам хочу сказать, что к началу пандемии последний раз оборудования в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. То есть последняя закупка в некоторые лабораторные центры оборудования была в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью весь состав оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно учим людей делать именно эти тесты. То есть у нас есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области» , — рассказал Степанов.

Напомним, что в Украине 29 августа сообщили, что обновлен очередной рекорд по числу новых выявленных больных COVID-19. За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксирован 2481 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 41 человек умер, 1055 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве — 265. 247 — случаев диагностировано в Харьковской области, 227 — Тернопольской, 190 — Львовской, 182 — в Ивано-Франковской.

По состоянию на 29 августа в Украине обнаружили почти 117 000 инфицированных коронавирусом, умерли 2492 пациенты, выздоровели — 56138.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.